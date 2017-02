(BS) - Die Musel Pikes sind dem Pokaltitel einen Schritt näher gekommen. Im ersten Halbfinale der Loterie Nationale Coupe de Luxembourg konnte sich die Mannschaft von Trainer Frank Baum verdient mit 65:59 gegen Basket Esch durchsetzen und steht damit im Pokalfinale.

In den ersten beiden Vierteln entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften deutlich absetzen konnte und die Führung immer wieder hin und her wechselte. Nachdem die Seiten beim Stand von 33:29 aus Sicht der Musel Pikes gewechselt wurden fanden die Moselaner besser ins dritte Viertel und konnten sich dank eines 11:4-Laufes eine 44:33-Führung erspielen. Esch konnte sich zwar noch einmal auf drei Punkte herankämpfen (51:54), doch am Ende setzten sich die Musel Pikes verdient durch.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Sonntag um 18 Uhr der Tabellenführer der Nationale 2, Racing, und Titelfavorit Amicale Steinsel gegenüber.