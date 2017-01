(DW) - Am 15. Spieltag in der Total League der Basketballer hat Amicale Résidence keine Chance gelassen. Der amtierende Landesmeister setzte sich mit 79:46 durch. Somit muss Résidence am Sonntag unbedingt gegen T71 gewinnen, ansonsten ist die Teilnahme an der Titelgruppe nicht mehr möglich.



Im Topspiel kam es zum erwarteten Erfolg der Musel Pikes gegen Etzella. Am Ende setzten sich die Moselaner mit 96:78 durch. Genau wie Amicale haben die Musel Pikes in der laufenden Saison nur zwei Mal verloren.



T71 wurde seiner Favoritenrolle gegen Arantia mit 88:69 gerecht, während Basket Esch bei den Hedgehogs Bascharage mehr Schwierigkeiten als erwartet hatte. Arbaut und Co. behaupteten sich aber durch ein starkes Schlussviertel noch deutlich mit 76:56.

Sparta feierte einen ganz wichtigen Sieg gegen Contern. Nach dem 68:65-Erfolg rückt ein Platz in der Titelgruppe für die Bartringer immer näher.



Schon am Sonntag steht der nächste Spieltag auf dem Programm.