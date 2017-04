(KT) - Die Musel Pikes haben die Vorlage von Konkurrent Etzella genutzt und sich am letzten Spieltag der Titelgruppe den zweiten Tabellenplatz gesichert. T71 verlor in Steinsel, landet demnach auf Platz vier und steht im Halbfinale vor einer hohen Hürde.

Weil Etzella am Freitagabend überraschend in Bartringen unterlag, hatten sowohl die Musel Pikes als auch T71 die Chance, in der Tabelle an dem Club aus Ettelbrück vorbeizuziehen.

Amicale - T71 und Musel Pikes - Etzella

Die Moselaner konnten in Contern wahrlich nicht überzeugen, dennoch zählt am Ende nur der Sieg. Nach einem hartumkämpften 82:75-Erfolg springt die Mannschaft von Trainer Frank Baum von Rang vier auf Rang zwei und genießt somit in der ersten Heimvorteil gegen Etzella. Rugg führte sein Team mit 38 Punkten an. T71 fiel nach der hohen 81:108-Pleite in Steinsel auf den vierten Platz zurück und muss somit im Halbfinale gegen Landesmeister Amicale antreten.







Arantia mit Comeback-Sieg

In der Abstiegsgruppe ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen, dies nachdem Arantia sein Heimspiel gegen die Kordallsteelers nach einem Wahnsinns-Comeback noch mit 94:90 gewinnen konnte. Der Gastgeber lag zwischenzeitlich mit 27 Zählern in Rückstand. Die USH, bei der US-Amerikaner Evrik Gary zurückkehrte, verlor vor heimischer Kulisse gegen Basket Esch (70:73). Résidence, das den Klassenerhalt einen weiteren Schritt näherkam, gewann locker mit 103:70 gegen BC Mess. Der bereits aufgestiegene Hauptstadtclub Racing verlor knapp mit 62:66 gegen Bascharage.