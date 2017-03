(LaB) - Am Samstagabend stand in der Titelgruppe der Total League nur eine Partie auf dem Programm. Dabei feierte T71 nach zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge einen ganz wichtigen 98:91-Erfolg in Contern.

Schumacher und Co. wirkten nach der schwachen Vorstellung am vergangenen Wochenende (66:91 gegen Etzella) in der ersten Halbzeit wie verwandelt und zeigten sich von ihrer besten Seite. Contern wirkte im zweiten Spielabschnitt zeitweise überfordert, kämpfte sich nach der Halbzeit allerdings wieder beeindruckend zurück. Nach einem 39:59-Pausenrückstand kamen die Gastgeber rund eine Minute vor Schluss beim Stand von 91:95 wieder heran, eine Wende konnten Birenbaum und Co. jedoch nicht mehr herbeiführen. Durch diesen Sieg zog T71 in der Tabelle an Contern vorbei.

Am Sonntag stehen noch die Partien Etzella – Musel Pikes und Sparta – Amicale auf dem Programm.

In der Auf- und Abstiegsgruppe feierte Basket Esch einen knappen Erfolg gegen Bascharage (76:73). Racing behauptete sich gegen Heffingen (77:60), während Résidence Arantia klar dominierte (93:74).