(bob) - Am Sonntagabend bekamen die Zuschauer in Steinsel im letzten Finalduell zwischen Amicale und den Musel Pikes eine hochkarätige Partie geboten. Am Ende setzte sich Amicale mit 79:74 durch und machte damit das Doublé perfekt.

Anders als beim ersten Finalduell in Steinsel präsentierten sich die Moselaner im dritten Endspiel auf Augenhöhe. Vor allem US-Amerikaner Gulley versuchte mit 33 Zählern alles, um den Musel Pikes den Meistertitel zu sichern.



Doch Amicale zeigte eine Teamleistung, McDaniel (23 Punkte), Picard (13 Zähler) sowie Laurent (15 Punkte, 16 Rebounds) sorgten dafür, dass sich der Favorit am Ende durchsetzte.

Erst in der letzten Minute der Partie fiel allerdings die Entscheidung, weil Steinsel an der Freiwurflinie die Nerven behielt und stark verteidigte.