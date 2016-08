(KT) - Zum Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft 2017 hat die Basketball-Nationalmannschaft eine Niederlage auf fremden Parkett hinnehmen müssen. In Mazedonien unterlag die Mannschaft von Trainer Ken Diederich mit 75:89.

Nach einem ausgeglichenen Start in die Partie riss der Favorit das Spiel immer mehr an sich. Stojanovski zeigte sich treffsicher und sorgte dafür, dass Mazedonien zur Pause mit 48:28 in Führung lag.



Luxemburg ließ jedoch im dritten Viertel aufhorchen und verkürzte den Rückstand auf elf Zähler. Anschließend reagierte der Gastgeber zwar, doch den Abschnitt entschied die FLBB-Auswahl dennoch mit 26:21 für sich.



Luxemburg gelang es im Schlussviertel sogar, den Favoriten ein zweites Mal in Bedrängnis zu bringen: Knapp 5' vor Spielende kam der Außenseiter auf zehn Punkte heran (65:75). Mazedonien ließ sich jedoch nicht mehr beirren und brachte den Sieg nach Hause.



Trotzdem dürfte man im Lager der FLBB-Auswahl mit dem Resultat durchaus zufrieden sein. Laurent führte die FLBB-Auswahl mit 16 Punkten an, Grün und Gindt steuerten zwölf Zähler bei.

Statistik-Chaos

Große Verunsicherung herrschte während der Partie bei den Live-Statistiken der FIBA. Luxemburg lag nach gerade einmal 20 Sekunden mit 10:0 in Führung, was im Basketball nahezu ausgeschlossen ist. Zudem gab es zwei völlig verschiedene Statistiken zum Spiel seitens des Veranstalters der Qualifikation

In der zweiten Partie der Gruppe G siegte Ungarn mit 96:77 gegen Großbritannien. Das nächste Spiel für Luxemburg steht am Samstagabend ab 19.30 Uhr in Ungarn an.