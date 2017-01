(PJ) – Am 18. und letzten Spieltag in der Qualifikationsphase wurden die beiden letzten Teilnehmer an der Titelrunde ermittelt. Am Ende durften T71 und Sparta jubeln, die neben Amicale, den Musel Pikes, Etzella und Contern die Play-off-Spiele erreicht haben.



In Esch standen sich mit Basket Esch und T71 zwei direkte Konkurrenten im Kampf um die beiden begehrten Tickets gegenüber. Die Begegnung mit Finalcharakter in der Lallinger Sporthalle nahm allerdings einen einseitigen Verlauf. Die Gäste aus Düdelingen hatten über die gesamte Distanz Spiel und Gegner sicher im Griff und behaupteten sich deutlich mit 81:52. Gegen die wiedererstarkte Mannschaft von T71 stand Basket Esch auf verlorenem Posten und muss nun in der Abstiegsrunde antreten.



Freude trotz Niederlage



Sparta durfte trotz einer 89:92-Niederlage in Steinsel feiern, denn dank des besseren direkten Vergleichs gegen die punktgleichen Escher steht Bartringen in der Titelgruppe. Sparta lieferte gegen den Tabellenführer eine starke Leistung ab und musste sich nach zwischenzeitlicher Führung erst in den Schlussminuten geschlagen geben.



Im Duell zwischen Etzella und Contern nutzten die Ettelbrücker den Heimvorteil und gewannen mit 89:80. Erwartungsgemäß ließen die Musel Pikes beim 94:63-Sieg gegen Bascharage nichts anbrennen. Résidence sicherte sich vor dem Beginn der Abstiegsrunde wichtige Punkte gegen Arantia. Der 85:73-Schlusserfolg der Gäste kam allerdings erst im Schlussviertel zustande.