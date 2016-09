(PJ) – Im sechsten und letzten EM-Qualifikationsspiel ist der Basketball-Nationalmannschaft das heißersehnte Erfolgserlebnis gelungen. Vor 1 100 begeisterten Zuschauern bezwang das Team von Nationaltrainer Ken Diederich Großbritannien mit 82:75.



Die FLBB-Auswahl knüpfte nahtlos an die starke Leistung gegen Ungarn an und zeigte sich sowohl in spielerischer als auch in kämpferischer Hinsicht von ihrer besten Seite. Luxemburg legte eine imponierende und bravouröse Mannschaftsleistung an den Tag und durfte sich nach einer spannungsgeladenen Partie vom Publikum mit „Standing Ovations“ feiern lassen.

Im ersten Viertel zeigte Luxemburg sich von seiner besten Seite und lag nach einem 10:0-Lauf sogar mit 16:12 in Front. Vor allem aus der Distanz zeigten sich die FLBB-Spieler äußerst treffsicher. Großbritannien ging nach dem Rückstand aggressiver zu Werke und spielte seine Größenvorteile aus. So lag Luxemburg beim Seitenwechsel mit acht Zählern (37:45) im Rückstand.

Nach der Pause drohten die Gäste davon zu ziehen, aber Luxemburg ließ sich nicht abschütteln und kämpfte sich mit unbändigem Siegeswillen heran. Im abschließenden Viertel war die FLBB-Auswahl nicht mehr zu halten und spielte sich in einen echten Rausch.



Auch wenn Großbritannien in der Schlussminute noch einmal bedrohlich nahe kam (78:75), so behielt Luxemburg die Übersicht und durfte sich völlig verdient feiern lassen.