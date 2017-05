(KT) - Die Basketball-Frauen aus Steinsel sind noch einen Sieg vom Titel entfernt. Am Montagabend setzte sich der Landesmeister vor heimischem Publikum im ersten Spiel der Serie, die nach dem Modus "best of three" ausgetragen wird, mit 72:60 gegen die Musel Pikes durch. Die Gäste boten jedoch über 40 Minuten starke Gegenwehr.

Bereits in der ersten Halbzeit entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch. Beide Teams agierten aggressiv und in der Offensive kollektiv. In der Halbzeitpause führte Amicale knapp mit 38:34.

Zweites Finale am Samstag



Nach der Pause übernahm Steinsel zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Obwohl Profispielerin Morrow von der Defensive der Musel Pikes gut ausgeschaltet wurde, hatte das Team von Trainer René Keiser genügend Optionen, um sich nach 30 Minuten eine Zehn-Punkte-Führung zu erspielen (55:45).

Die Musel Pikes versuchten alles, doch Steinsel behielt die Nerven und setzte sich am Ende knapp durch. Fünf Spielerinnen des Gastgebers punkteten zweistellig.



Das möglicherweise entscheidende zweite Spiel der Serie findet am Samstag um 18.30 Uhr in Stadtbredimus statt.