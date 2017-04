(DW) - Etzella hat die vorzeitige Entscheidung um Rang zwei in der Titelgruppe der Basketball-Meisterschaft verspielt. Nach der 82:86-Niederlage am letzten Spieltag vor den Halbfinals bei Sparta müssen die Ettelbrücker nun auf die Konkurrenz schauen. Rang zwei bedeutet nämlich den Heimvorteil für das Halbfinale.

Etzella droht im schlimmsten Fall der Absturz auf Rang vier. Sollten die Musel Pikes am Samstagabend bei Contern (20.30 Uhr) sowie T71 bei Amicale (20.30 Uhr) gewinnen, rücken die beiden Teams in der Tabelle an Ettelbrück vorbei. Etzella müsste dann im Halbfinale, das nach dem Modus "best of three" gespielt wird, gegen Spitzenreiter Amicale antreten.

Verlieren die beiden Konkurrenten allerdings, hat Etzella Rang zwei sicher.