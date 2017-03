(LaB) - In einer überraschend einseitigen Begegnung überrannte Etzella T71 mit 91:66. Barden und Co. spielten sich in der ersten Halbzeit in einen wahren Rausch und führten zur Pause bereits mit 57:26. Bei T71 klappte überhaupt nichts, die Mannschaft von Coach Philip Dejworek war phasenweise völlig von der Rolle und erzielte im gesamten zweiten Spielabschnitt nur magere sechs Punkte. Bei den Nordstädtern waren Barden und Philippe Gutenkauf die herausragenden Akteure eines insgesamt sehr starken Kollektivs.

Contern schaffte es nicht, den frisch gebackenen Pokalsieger aus Steinsel zu überraschen und verlor mit 95:74 gegen Amicale. Picard und Co. lagen bei ihrem ungefährdeten Heimsieg über die gesamte Spielzeit in Führung und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Überragende Akteure bei Amicale waren die beiden Profispieler McDaniel und Coleman, die 27, beziehungsweise 33 Punkte erzielten.

Spannnender war die Partie in Stadtbredimus. Sparta lag über die gesamte Partie in Führung und setzte sich am Ende mit 92:86 durch. Nachdem die Musel Pikes auf 87:86 verkürzt hatten, brachten Reese und Gindt den Erfolg in der Schlussminute unter Dach und Fach. Reese war mit 35 Zählern der beste Punktesammler der Partie.

In der Auf-und Abstiegsrunde setzten sich Bascharage, Basket Esch, Heffingen und Racing gegen BC Mess, Kordall, Arantia und Résidence durch.