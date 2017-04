(LaB) - Etzella fügte am Sonntag Amicale die erste Niederlage seit Langem zu und tat dies auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Nach einer Galavorstellung im zweiten Spielabschnitt überrannte Etzella den Pokalsieger mit 100:74.



Durch die Niederlage von Contern am Samstag war Etzella die Teilnahme am Halbfinale bereits vor der Partie nicht mehr zu nehmen. Gutenkauf und Co. konnten also völlig befreit aufspielen und das taten sie auch. Die Nordstädter beendeten die lange Siegesserie des Tabellenführers, der zu keinem Zeitpunkt der Partie richtig im Spiel war. Etzella ist seinerseits nun seit vier Partien ungeschlagen und hat den zweiten Tabellenplatz von den Musel Pikes übernommen.

Die erste Halbzeit gestaltete Amicale noch ausgeglichen, auch wenn Etzella fast gesamte Zeit in Führung lag. In der zweiten Spielhälfte spielte Etzella den amtierenden Landesmeister phasenweise an die Wand. Die Hausherren legten einen schnellen 7:0-Lauf auf das Parkett, während Amicale teilweise konfus agierte.



Die Gäste hatten eine schwache Trefferquote und ließen sogar beste Möglichkeiten, wie Freiwürfe und Kontersituationen, ungenutzt. Nach zwei Treffern aus Distanz von Benseghir führte Etzella mit 65:48 und mit diesem Zwischenstand war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Amicale bäumte sich nicht mehr auf und ergab sich seinem Schicksal. Im Schlussabschnitt kam überhaupt keine Spannung mehr auf. Etzella verwaltete seinen 20-Punkte-Vorsprung souverän.

In dieser Verfassung kann Etzella definitiv ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden, auch wenn Amicale heute sehr weit von seiner Normalform entfernt war.