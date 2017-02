(LB) - Im ersten Halbfinale des Lalux Ladies Cup der Frauen setzte sich Basket Esch deutlich mit 84:58 gegen Telstar durch und qualifizierte sich damit für das Finale. Dotson, Hetting und Co. waren in allen Bereichen überlegen und ließen den Spielerinnen von Coach Marco Rock nicht den Hauch einer Chance. Weder die Aufbauspielerinnen um die starke Lisy Hetting noch Dotson unter dem Korb waren von Telstar in den Griff zu bekommen. Im Angriffsspiel agierte der Außenseiter gegen konzentriert verteidigende Escherinnnen viel zu ideenlos.



Bereits in den Anfangsminuten zeigte Basket Esch, dass es nicht gewillt ist Telstar an einer Überraschung schnuppern zu lassen. Dotson führte ihr Team zu einer 22:9-Führung nach dem ersten Spielabschnitt. Im zweiten Viertel war dann nach 12‘ beim Stand von 31:11 die Partie eigentlich bereits vorentschieden. Telstar vermittelte nicht den Eindruck den Spieß noch einmal umzudrehen. Zu allem Überfluss gelang Dimitrova dann auch noch kurz vor der Pause ein spektakulärer Dreipunktetreffer mit der Schlusssirene der ersten Halbzeit (50:24). Nach dem Seitenwechsel verwaltete Basket Esch den großen Vorsprung ohne Probleme.

Am Sonntag wird ab 15:00 im zweiten Halbfinale zwischen Contern und Amicale noch der Finalgegner von Basket Esch gesucht.