(LB). Am Samstagabend standen in der Total League alle drei Partien der Titelgruppe auf dem Programm. Dabei gaben sich Amicale und die Musel Pikes keine Blöße gegen Sparta beziehungsweise Etzella. Contern sicherte sich wichtige zwei Zähler beim Auswärtserfolg in Düdelingen.

In Stadtbredimus setzen sich die Musel Pikes ohne den verletzten Rugg mit 86:78 gegen Etzella durch. Die aus der Distanz sehr treffsicheren Gastgeber hatten den besseren Start in die Partie und konnten sich eine 32:17-Führung herausspielen. Durch eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt verkürzte Etzella den Rückstand bis zur Pause auf vier Zähler (49:45). Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Musel Pikes durch eine starke Verteidigungsarbeit wieder etwas absetzen (62:48). Da Etzella jedoch wieder eine Antwort parat hatte und einen 9:0-Lauf auf das Parkett legte, blieb die Partie spannend bis zum Schluss. Die Nordstädter schafften es jedoch nicht mehr, die Partie noch zu drehen.

Der amtierende Landesmeister aus Steinsel besiegte Sparta zu Hause mit 97:81. Amicale lag über weite Strecken der ersten Halbzeit in Führung, konnte sich allerdings nicht richtig absetzen. Sparta hielt gut dagegen, doch nach dem Seitenwechsel zogen die Spieler von Ken Diederich das Tempo an und spielten sich einen maximalen Vorsprung von 20 Punkten heraus (94:74). McDaniel (27 Punkte) und Picard (25 P.) waren bei den Hausherren die herausragenden Akteure.

Contern schaffte einen wichtigen Auswärtssieg in Düdelingen und setzte sich mit 92:81 gegen T71 durch. Nach einem katastrophalen Start (4:19), steigerte sich T71 und schaffte es kurz vor dem Seitenwechsel die Partie beim Stand von 49:49 wieder auszugleichen. Gegen den alles überragenden Morgan (37 Punkte) war allerdings kein Kraut gewachsen, Contern konnte sich im Lauf der zweiten Halbzeit wieder absetzen und ließ T71 danach auch nicht mehr herankommen.

In der Auf-und Abstiegsgruppe setzte sich Racing mit 62:48 gegen BC Mess durch, während Bascharage eine spannende Partie in Heffingen mit 70:69 gewann.