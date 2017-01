(LaB) - In der Spitzenpartie der Total League besiegte Amicale die Musel Pikes nach packenden 40 Minuten mit 100:93. Contern sicherte sich sein Play-off-Ticket gegen Arantia. T71 hatte keine Probleme gegen Bascharage, während sich Basket Esch gegen Résidence durchsetzte.

In Stadtbredimus spielten sich die Gastgeber im zweiten Spielabschnitt einen Vorsprung von 13 Zählern heraus (42:29), den Amicale nach der Pause wieder wettmachte. In einem spannenden Schlussviertel behielten die Gäste einen kühlen Kopf. Herausragender Akteur auf dem Parkett war McDaniel. Dem Profispieler von Amicale gelangen unter anderem acht erfolgreiche Dreipunktewürfe sowie in der Schlussphase wichtige Zähler aus der Mitteldistanz. Bei den Musel Pikes feierte Schwartz sein Comeback nach langer Verletzungspause.

Jones mit starkem Comeback



Ein weiteres Comeback sahen die Zuschauer in Düdelingen. Ein starker Jones führte sein Team mit 26 persönlichen Punkten zum Pflichtsieg gegen Bascharage. Am Ende überrannte T71 Bascharage mit 106:61.

Durch einen 82:65-Erfolg gegen Résidence wahrte Basket Esch seine Chance auf einen Platz in der Titelgruppe. Die Partie war während 30 Minuten sehr ausgeglichen, ehe Basket Esch im Schlussviertel davonzog.



Contern steht nach dem 90:79-Erfolg gegen Arantia definitiv in der Titelgruppe. Der Conterner Morgan zeigte mit 40 Zählern eine überragende Vorstellung.

Am Sonntag findet noch die letzte Partie des 17. Spieltags in Ettelbrück zwischen Etzella und Sparta statt. Die Gäste kämpfen noch um einen Platz in der Titelgruppe, während die Lokalmannschaft bereits qualifiziert ist.