(jot) - In der Auf- und Abstiegsgruppe im Basketball fiel am Freitagabend eine weitere Entscheidung. Arantia, die mit dem Rücken zur Wand stand, verlor mit 68:69 beim BC Mess und muss den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Die Gäste waren im letzten Viertel mit 14:18 unterlegen. Dies sollte letztlich den Unterschied ausmachen. Zur Halbzeit lagen sie mit 37:39 in Rückstand, ehe sie nach dem dritten Viertel mit 54:51 führten.

Résidence, die mit 76:74 bei Bascharage siegte, bleibt erstklassig.

In einem wichtigen direkten Duell im Kampf um den Aufstieg in die Total League setzte sich Heffingen mit 81:73 bei Kordall durch.



Das bereits als Aufsteiger feststehende Team von Racing stellte seine Klasse unter Beweis und behielt mit 79:76 bei Basket Esch die Oberhand.



Bereits am Sonntag geht es weiter. An diesem Wochenende steht nämlich ein Doppelspieltag auf dem Programm.