(sid) - Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal (Weltranglistenposition: 9) präsentiert sich bei den Australian Open weiterhin in bestechender Form und steht zum dritten Mal im Halbfinale von Melbourne. Beim 6:4, 7:6 (9:7), 6:4 gegen Wimbledonfinalist Milos Raonic aus Kanada (3) wehrte der 30-Jährige im zweiten Durchgang sogar fünf Satzbälle ab.

Nach 2.44' verwandelte der Linkshänder in der Night Session seinen ersten Matchball. Raonic, der sich wegen einer Verletzung am rechten Bein behandeln lassen musste, nutzten letztlich auch 14 Asse nichts.

In seinem insgesamt 24. Grand-Slam-Semifinale seit 2005 trifft Paris-Rekordsieger Nadal am Freitag auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Die Nummer 15 der Welt hatte sich am Mittwoch im Melbourne Park überraschend klar mit 6:3, 6:2, 6:4 gegen David Goffin aus Belgien (11) durchgesetzt.

Der ehemalige Weltranglistenerste Nadal, der in der vergangenen Saison erstmals seit zwölf Jahren kein Major-Viertelfinale erreicht hatte, hat die Australian Open bislang nur 2009 gewonnen. Als Glücksbringerin dient "Rafa" in diesen Tagen seine langjährige Freundin Maria Francisca Perello, genannt Xisca. Die Studentin aus Mallorca ist zum ersten Mal Down under mit dabei. "Nach zehn Jahren hat meine Freundin endlich eine Wildcard bekommen, um hier zu sein", sagte Nadal.