(müs) - Mandy Minella und Gilles Muller starten am Donnerstag in die Australian Open. Beide bestreiten jeweils das dritte Spiel nach 11 Uhr (1 Uhr in der Nacht, Luxemburger Zeit).



Muller (Weltranglistenposition: 28) tritt in der ersten Runde auf Court 10 gegen den erst 19-jährigen US-Amerikaner Taylor Fritz (93) an. Der junge Rechtshänder ist exakt genauso groß wie Gilles Muller (1,93 m) und könnte ein schwerer Gegner werden.

Minella (105) muss zur selben Zeit gegen die Polin Magda Linette (96) ran. Das Spiel wird auf Court 12 ausgetragen.