(bob) - Erst ein Sieg im Einzel, nun auch in der Doppelkonkurrenz: Gilles Muller steht bei den Australien Open in beiden Wettbewerben in der zweiten Runde. Nachdem sich der Linkshänder am Dienstagmorgen (Luxemburger Zeit) gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz (Weltranglistenposition: 93) durchgesetzt hatte, trat er am Mittwochmorgen gemeinsam mit Marcos Baghdatis aus Zypern im Doppel an. Gegen Cheng-Peng Hsieh und Tsung-Hua Yang aus Taiwan hatten die Favoriten keine Probleme und gewannen mit 6:1, 6:4.

Bereits in der zweiten Runde wartet allerdings eine deutlich schwerere Aufgabe auf das Duo. Gegen die an Position vier gesetzten Finnen Henri Kontinen und John Peers geht man als Außenseiter in die Partie.

Mandy Minella, die im Einzel ebenfalls einen Auftaktsieg feierte, konnte sich im Doppel mit der Italienerin Karin Knapp ebenfalls durchsetzen. Dort ging es gegen Naomi Broady und Heather Watson aus Großbritannien. Minella und Knapp siegten mit 7:6, 2:6, 7:6 (7:5). Nach der spannenden Partie steht das Duo in der zweiten Runde.



Einzelpartien terminiert



Wann es in der Einzelkonkurrenz für die beiden Luxemburger weitergeht, steht ebenfalls bereits fest. Während Minella in der zweiten Partie nach 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag (Luxemburger Zeit) antreten wird, bestreitet "Mulles" die dritte Partie nach 1 Uhr.



Beide gehen als Außenseiter in die Begegnungen. Gegen die an Position 14 gesetzte Russin Elena Vesnina (Weltranglistenposition: 18) muss Minella einen außergewöhnlichen Tag erwischen. Und auch wenn sich Muller derzeit in einer hervorragenden Form befindet, könnte der Weltranglistendritte Milos Raonic (CAN) eine Nummer zu groß sein.

Die 16-jährige Eléonora Molinaro (Juniorenweltrangliste: 120) hatte ebenfalls Grund zur Freude: Die Nachwuchsspielerin bestreitet derzeit die Qualifikation der Juniorinnen und setzte sich dort in der ersten Runde gegen die Japanerin Sakura Hosogi (274) mit 6:2, 6:4 durch. Nun trifft sie auf die 15-jährige Joanna Garland (TWN/177). Sollte Molinaro aus dieser Partie erneut als Siegerin hervorgehen, stünde sie im Hauptfeld der Veranstaltung.