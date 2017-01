(jan) - Gilles Mullers Auftritt bei den Australian Open ist beendet. Am Freitagmorgen (Luxemburger Zeit) unterlag der Tennisprofi aus dem Großherzogtum an der Seite von Marcos Baghdatis (CYP) dem an Position vier gesetzten Doppel Henri Kontinen (FIN) und John Peers (AUS) mit 3:6, 2:6. Das Match war nach 54 Minuten vorbei.

Muller Gegner waren in allen Belangen überlegen und ließen gegen die Routiniers keinen einzigen Breakball zu. 59 zu 38 gewonnene Punkte sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Kontinen und Peers treffen nun im Achtelfinale auf die Serben Dusan Lajovic und Viktor Troicki oder das kolumbianische Duo Juan Sebastian Cabal und Robert Farah.

Mandy Minella war bereits in der Nacht aus der Doppelkonkurrenz ausgeschieden.