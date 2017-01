(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 34) und Mandy Minella (104) kennen ihre Gegner für das am Montag beginnende Grand-Slam-Turnier der Australian Open.

Muller misst sich mit Taylor Fritz. Der erst 19-jährige US-Spieler wird in der Weltrangliste auf Rang 91 geführt. Er zeichnet sich durch einen guten Aufschlag aus. Beide Spieler trafen noch nie auf der ATP-Tour aufeinander. In der zweiten Runde könnte Muller auf den an drei gesetzten Kanadier Milos Raonic (3) treffen, der sich zum Auftakt mit Dustin Brown (D/70) duelliert.

Minella siegte in Paris



Minella steht der Polin Magda Linette gegenüber. Die 24-Jährige belegt in der Weltrangliste den 93. Rang. Das bislang einzige Duell der beiden Kontrahentinnen auf der WTA-Tour konnte Minella vor sechs Jahren in der Qualifikation der French Open für sich entscheiden.

Im Falle eines Erfolgs würde in der zweiten Runde aller Voraussicht nach die Russin Elena Vesnina (17) warten, die zum Auftakt auf eine Qualifikantin trifft.