(sid) - Titelverteidiger Novak Djokovic ist sensationell in der zweiten Runde der Australian Open ausgeschieden. Der Weltranglistenzweite und sechsmalige Melbourne-Sieger musste sich völlig überraschend dem Weltranglisten-117. Denis Istomin aus Usbekistan mit 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 geschlagen geben.

Zuletzt hatte Djokovic 2008 in Wimbledon in der zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers verloren. Noch nie zuvor hatte der Serbe bei einem Major-Event gegen einen derart schlecht platzierten Gegner verloren.

Djokovic wollte in Melbourne seinen siebten Australian-Open-Titel holen und damit zum alleinigen Rekordgewinner werden. Der Australier Roy Emerson hat das Grand-Slam-Turnier in seiner Heimat ebenfalls sechs Mal gewonnen.



Auch Agnieszka Radwanska unterliegt



Die Tennis-Weltranglisten-Dritte Agnieszka Radwanska ist nach der Rumänin Simona Halep (Weltranglistenposition: 4) als nächste Titelanwärterin bei den Australian Open vorzeitig gescheitert. Die Polin verlor am Donnerstag in Melbourne in der zweiten Runde glatt mit 3:6, 2:6 gegen die Weltranglisten-79. Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien.