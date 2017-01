(dpa/sid) - Rafael Nadal hat bei den Australian Open das Finale der Tennis-Stars gegen Roger Federer erreicht. Der Weltranglistenneunte bezwang den Bulgaren Grigor Dimitrow (Weltranglistenposition: 15) am Freitag im Halbfinale 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. Nach 4.56' verwandelte derSpanier in der Rod-Laver-Arena seinen dritten Matchball, ließ sich danach feiern und steht erstmals seit Juni 2014 wieder in einem Major-Finale.

Für Nadal ist es das vierte Endspiel beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, der 30-Jährige greift am Sonntag nach seinem 15. Grand-Slam-Titel. Dimitrow verpasste wie schon 2014 in Wimbledon sein erstes Finale bei einem der vier wichtigsten Turniere.



Der viermalige Australien-Sieger Federer (17) war bereits am Donnerstag gegen seinen Schweizer Landsmann Stan Wawrinka weitergekommen. Im Endspiel 2009 verlor er gegen Nadal.



Knapp sechs Jahre ist es her, dass sich der 30-jährige Nadal und der fünf Jahre ältere Federer im Endspiel eines Majors gegenüberstanden: Damals im Juni 2011 bei den French Open. In Roland Garros gewann Sandplatzexperte Nadal den Klassiker, den es bislang 34 Mal gegeben hat: 23 Mal siegte der Spanier, 11 Mal der Schweizer.



Im Endspiel der Frauen spielen am Samstag (9.30 Uhr Luxemburger Zeit) Serena Williams und ihre Schwester Venus im 28. Sister Act seit 1998 gegeneinander.



Die Männer spielen einen Tag später zu selben Zeit.