(jan/dpa) - Als Topfavorit auf den Titel in der Europa League bildet Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United den Kopf der Gruppe A. Der Club von Trainer José Mourinho bekommt es in den Gruppenspielen ab Donnerstag, 15. September, mit Fenerbahce Istanbul (TUR), Feyenoord Rotterdam (NL) und Zorya Luhansk (UKR) zu tun.

Die deutschen Bundesligisten Schalke 04 und FSV Mainz 05 stehen ebenfalls vor anspruchsvollen Aufgaben. Schalke trifft in der Gruppe I auf den österreichischen Meister RB Salzburg, FK Krasnodar (RUS) und OGC Nizza (F). Mainz muss in der Gruppe C gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht, AS St. Etienne (F) und SC Qäbälä (AZE) antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.