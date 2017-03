(sid) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 trifft im Viertelfinale der Europa League auf Ajax Amsterdam. Manchester United muss auswärts bei RSC Anderlecht ran. Olympique Lyon empfängt den türkischen Club Besiktas Istanbul. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.



Die Hinspiele finden am 13. April statt, die Rückspiele dann eine Woche später am 20. April. Die Halbfinals werden zwischen dem 4. und 11. Mai ausgetragen und das Finale findet dann am 24. Mai im schwedischen Solna statt.



Auslosung Fußball-Europa League:

RSC Anderlecht - Manchester United

Celta Vigo - KRC Genk

Ajax Amsterdam - FC Schalke 04

Olympique Lyon - Besiktas Istanbul