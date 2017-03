(sid) - Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf Titelverteidiger Real Madrid. Borussia Dortmund bekommt es mit dem französischen Tabellenführer Monaco zu tun. Beide Bundesligisten treten zunächst zu Hause an. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon (CH).

Der FC Barcelona tritt nach dem Sensationserfolg gegen Paris SG zunächst auswärts bei Juventus Turin an. Atletico Madrid misst sich mit Außenseiter Leicester City.



Die Hinspiele werden am 11./12. April ausgetragen, die Rückspiele finden am 18./19. April statt.

Viertelfinale

Atletico Madrid - Leicester City

Borussia Dortmund - Monaco

Bayern München - Real Madrid

Juventus Turin - FC Barcelona