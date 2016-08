(dpa) - Der FC Bayern München hat das Eröffnungsspiel in die 54. Bundesligasaison gegen Werder Bremen gewonnen. Bei der Premiere von Trainer Carlo Ancelotti siegte der Rekordmeister am Freitag locker mit 6:0. 75 000 Zuschauer in der Münchner Fußball-Arena bejubelten zunächst ein Traumtor des Spaniers Alonso (9.').



Es folgten Treffer des letztmaligen Torschützenkönigs Lewandowski (13.', 46.', 77.', Foulelfmeter), Lahm (66.') und Ribéry (73.'). Das ist der höchste Bundesliga-Sieg im Eröffnungsspiel eines Meisters.