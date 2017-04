(jan) - Julie Meynen ist die beste neue Sportlerin an der Auburn-Universität. Dafür bekam die 19-jährige Luxemburgerin am Montagabend die Auszeichnung als "Female Rookie of the Year" verliehen.

Wie die Hochschule im US-Bundesstaat Alabama mitteilte, habe die Schwimmerin gleich in ihrem ersten Jahr einen deutlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Teams genommen. Dabei honorierten die Verantwortlichen nicht nur Meynens Olympiateilnahme über 100 m Freistil, sondern auch die Tatsache, dass sie bei den Wettkämpfen mit der Uni die gesamte Saison über diese Strecke ungeschlagen blieb. Damit ist sie bereits jetzt die viertschnellste Athletin über die 100 m in der Geschichte der Auburn University.



Female Rookie of the Year - Julie Meynen



🔘 2016 Olympian

🔘 3x All-American

Undefeated in 100m in dual-meets