(müs) - Nach einer Stunde und 36 Minuten stand in der Nacht zu Donnerstag fest: Gilles Muller steht im Halbfinale des ATP-Hartplatzturniers von Sydney (495 630 US-Dollar).



Der Luxemburger Tennisprofi (Weltranglistenposition: 34) besiegte den an Nummer zwei gesetzten Uruguayer Pablo Cuevas (22) in zwei Sätzen mit 7:6 (6:5) und 6:4. "Mulles" gelangen 17 Asse, seinem Gegner nur fünf.



Nachdem beim 6:1, 3:6, 6:4 gegen den Qualifikanten Matthew Barton (AUS/198) noch nicht alles rund lief, spielte er nun gegen den favorisierten Cuevas souveräner auf und hat einen weiteren Schritt in Richtung Finale gemacht.



Im Halbfinale trifft Gilles Muller nun auf den Titelverteidiger Viktor Troicki (29). Der an Nummer drei gesetzte Serbe hat das Turnier bereits 2015 und 2016 gewonnen. Er ist seit 13 Spielen in Sydney ungeschlagen. Im Halfbinale vor zwei Jahren trafen die beiden Tennis-Routiniers bereits aufeinander. Damals siegte Troiki. Diesmal soll das anders werden. "Ich wäre glücklich seine Siegesserie zu beenden", so Muller.