(müs) - Gilles Muller steht im Finale des ATP-Hartplatzturniers von Sydney (AUS/495 630 US-Dollar). Der Luxemburger Tennisprofi (Weltranglistenposition: 34) hat nun die Chance den ersten ATP-Titel seiner Karriere zu gewinnen.



Am Ende des Halbfinales gegen Viktor Troicki (29) am frühen Freitagmorgen (Luxemburger Zeit) wurde es noch einmal verdammt spannend. Den ersten Satz gewann Muller souverän mit 6:3. Der zweite Satz ging in den Tiebreak. Doch Muller hatte die besseren Nerven und mit 7:6 (8:6) das bessere Ende. Nach einer Stunde und 29 Minuten war die Serie des an Nummer drei gesetzten Serben gerissen.



Der hatte bereits 2015 und 2016 in Sydney gewonnen und war bei diesem Turnier seit 13 Spielen ungeschlagen.



Im Finale trifft Muller auf den Sieger der Partie Daniel Evans (GB, 67) und Andrey Kuznetsov (RUS, 48).