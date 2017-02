(bob) - Gilles Muller ist beim ATP-Turnier in Sofia (540 310 US-Dollar) im Viertelfinale ausgeschieden. In der Hauptstadt Bulgariens unterlag er dem Spanier Roberto Bautista Agut (Weltranglistenposition: 16) wie im vergangenen Jahr. Der 29. des ATP-Rankings verlor nach 1.42' mit 5:7, 6:7 (5:7).



Bereits 2016 schied "Mulles" in Sofia gegen Bautista Agut aus, allerdings erst im Halbfinale. Am Freitag wollte er es zwar besser machen, in den entscheidenden Momenten fehlten dem Luxemburger jedoch die Nerven.



Im ersten Durchgang leisteten sich beide zunächst kaum Aussetzer und brachten ihre Aufschläge durch. Muller erhöhte zwar zwischendurch das Risiko, dies blieb jedoch folgenlos. Denn Bautista Agut war im entscheidenden Aufschlagspiel seines Kontrahenten zur Stelle und erarbeitete sich die ersten drei Breakbälle der Partie. Direkt die zweite Chance nutzte der Spanier zum Satzgewinn.

Tiebreak im zweiten Durchgang



Doch Muller erholte sich im zweiten Durchgang von diesem Rückschlag. Es gelang ihm zwar erneut nicht, sich Breakchancen herauszuspielen, als der Spanier jedoch selbst die Chance hatte davonzuziehen, wehrte "Mulles" im zweiten Satz insgesamt fünf Breakbälle ab.

Vor allem der gegnerische Service bereitete ihm dann jedoch zu viele Probleme (84 Prozent der Punkte beim ersten Aufschlag gewonnen), um das Tiebreak zu vermeiden. Dort fehlte Muller das nötige Glück, sodass er sich vorzeitig verabschieden musste.



Im Halbfinale trifft Bautista Agut am Samstag auf den Sieger des belgischen Duells zwischen Steve Darcis (59) und David Goffin (11).