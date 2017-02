(müs) - Gilles Muller hat am Mittwochabend beim ATP-Turnier in Rotterdam (1,85 Millionen Euro) gegen Jo-Wilfried Tsonga verloren. Der Weltranglisten-28. aus Luxemburg unterlag in zwei Sätzen mit 4:6 und 2:6.



Der Franzose (Weltranglistenposition: 14) tat sich im ersten Satz gegen Muller zwar noch etwas schwer, machte dann im zweiten Satz aber schnell alles klar und siegte nach einer Stunde Spielzeit souverän.



Tsonga steht nun im Viertelfinale und wird in jedem Fall auf einen Kroaten treffen. Der Gegner wird entweder Marin Cilic (7) oder Borna Coric (61) sein. Diese Partie findet am Donnerstag im zweiten Spiel nach 11 Uhr statt.