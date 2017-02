(jan) - Selbst das Tennis-Kraftpaket Jo-Wilfried Tsonga (Weltranglistenposition: 11) konnte es nicht mehr verhindern. Gilles Muller hat die beste Platzierung seiner Profikarriere erreicht. Trotz der Achtelfinalniederlage gegen den später siegreichen Franzosen beim ATP-Turnier in Rotterdam kletterte der Luxemburger am Montag auf Rang 27 der Tenniswelt - und ist damit der Spitze so nah wie noch nie.

Bereits nach seinem sensationellen Turniersieg von Sydney Mitte Januar hatte Muller einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt und erstmals die Top 30 geknackt. Seitdem befindet sich der Luxemburger in Topform. Im Herbst seiner Karriere lässt der 33-Jährige seine Fans auf weitere Großtaten im Tennisjahr 2017 hoffen.







Die Weltrangliste

1. Andy Murray (GB) 11 540 Punkte

2. Novak Djokovic (SER) 9 825

3. Stan Wawrinka (CH) 5 695

4. Milos Raonic (CAN) 4 930

5. Kei Nishikori (JPN) 4 730

6. Rafael Nadal (E) 4 115

7. Marin Cilic (CRO) 3 410

8. Dominic Thiem (A) 3 375

9. Roger Federer (CH) 3 260



10. David Goffin (B) 3 245



...

27. Gilles Muller (LUX) 1 370