(kev) - René Keiser verlässt die Frauenmannschaft von Amicale Steinsel am Saisonende und wird seine Karriere als Basketballtrainer beenden. Nachfolger des bald 55-Jährigen wird Jérôme Altmann.



Keiser, der sich zuvor in Walferdingen und Contern einen Namen als Frauentrainer gemacht hatte, gewann mit Steinsel zwei Mal die Meisterschaft und holte in dieser Saison den Pokal. Zudem hat er noch die Möglichkeit auf das Doublé, denn auch in der Meisterschaft ist Amicale derzeit die führende Kraft.



Der 37-jährige Altmann war seinerseits bereits bei der FLBB, den Musel Pikes und in Contern als Coach aktiv.