(jot) - Gilles Muller ist durch seinen Turniersieg in Sydney noch mehr in den Fokus gerückt. Am Rande der Australian Open nahm er nun an einer Aktion des Sponsors Kia teil.

Beim "Kia Open Drive" ließ er sich durch die Gegend chauffieren und stellte sich den Fragen des australischen Moderators Shura Taft. Er zeigte sich bestens gelaunt. Auf die Frage, warum es so gut in Sydney gelaufen sei, antwortete er beispielsweise zunächst mit "Ich weiß es nicht". Anschließend lachte der 33-Jährige laut auf.



"Mulles" musste zudem komplizierte Namen von Tennisspielern aussprechen. Auch bei dieser Übung schlug er sich sehr gut.