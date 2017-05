(dpa) - Die naheliegende Erkenntnis verbreitete Eliud Kipchoge nach seinem schnellsten 42,195-Kilometer-Lauf der Sport-Geschichte. „Als Mensch bist du keine Maschine“, sagte er. Das in der Leichtathletik-Szene umstrittene Nike-Projekt „Marathon unter zwei Stunden“ ist am Samstag auf dem Formel-1-Kurs im italienischen Monza knapp gescheitert. Bei dem Laborversuch unter freiem Himmel rannte der kenianische Olympiasieger mit 2:00:25 Stunden dennoch eine Zeit, die die Fachwelt staunen lässt.

Einen Eintrag in die Rekordbücher bekommt der 32 Jahre alte Kipchoge nicht. Das Projekt „Breaking2“ war von dem US-Sportartikelhersteller drei Jahre lang geplant worden und soll nach Medienberichten etwa 30 Millionen Euro gekostet haben. Nicht alles an dem Lauf über 17,5 Runden entsprach jedoch den Regeln des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF - was Nike von vornherein einkalkuliert hatte.

Den offiziellen Weltrekord hält mit 2:02:57 Stunden also weiter der Kenianer Dennis Kimetto, aufgestellt 2014 in Berlin. Nike ging es nicht zuletzt um PR. Firmenboss Mark Parker sprach nach dem Rennen wie aus einem Science-Fiction-Film von einer „globalen Inspiration“.



Eliud Kipchoge

REUTERS

Kipchoge ließ sich feiern wie ein Champion. Dabei hatte er an diesem Tag nur einen einzigen Gegner: die Uhr. Und das in einer Zeit, in der internationale Verbände darüber nachdenken, die alten Weltrekordlisten abzuschaffen, in der Doping-Skandale die olympische Kernsportart weiter und weiter zerstören.

„Ich habe gezeigt, dass es möglich ist, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen, und dass es für Menschen keine Grenzen gibt“, sagte Kipchoge ganz im Nike-Jargon. Seine Mitstreiter Zersenay Tadese (Eritrea) und Lelisa Desisa (Äthiopien) waren schon früh zurückgefallen. Als das Trio nach siebenmonatiger Vorbereitungszeit im Morgengrauen lospreschte, peilte es ein Tempo von 2:50 Minuten pro Kilometer an.

„Du kannst nicht exakt 2:50 Minuten laufen“, sagte Kipchoge später und sprach von verlorenen Millisekunden. Dabei hatte das Team von Ärzten und Wissenschaftlern alles exakt geplant, um jede nur mögliche Sekunde rauszuholen. Die drei Läufer trugen aerodynamische Tapes auf den Waden, sie wurden von sechs Tempomachern unterstützt, die in jeder Runde wechselten und in einer Pfeilformation rannten.



Die Schallmauer von zwei Stunden soll dennoch bald fallen

Zudem bot die Anzeigetafel mit der Zeitmessung auf einem vorausfahrenden Elektroauto zusätzlichen Windschatten. Dass den Läufern die Getränke gereicht wurden und sie nicht an Verpflegungsständen danach greifen mussten, ist ebenfalls nicht regelkonform.

Kipchoge spulte die Kilometer mit beeindruckender Gleichmäßigkeit und ohne die Miene zu verziehen ab, am Ende lächelte er sogar die Schmerzen weg. „Die letzten zwei Runden waren wir etwas hinter dem Zeitplan“, sagte er. Die Schallmauer von zwei Stunden soll dennoch bald fallen. „Wir sind jetzt nur noch 25 Sekunden entfernt. Ich glaube, mit einer guten Vorbereitung und einer guten Planung sind die herauszuholen.“

Kipchoges Bestzeit stand bislang bei 2:03:05 Stunden, gelaufen im vergangenen Jahr beim London-Marathon. Bei Olympia in Rio de Janeiro gewann er im vergangenen Jahr Gold in 2:08:44 Stunden. Möglicherweise greift der Kenianer nun beim Berlin-Marathon am 24. September den offiziellen Weltrekord an.