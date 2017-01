(dpa) - Ägypten ist als letztes Team ins Halbfinale des Afrika-Cups eingezogen. Der Rekordsieger setzte sich am Sonntag im Viertelfinale mit 1:0 gegen Marokko durch. Das Tor erzielte Offensivspieler Kahraba in der 88.'. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft der siebenmalige Cupgewinner nun am Mittwoch auf die Überraschungsmannschaft Burkina Faso.

Das zweite Halbfinale bestreiten am Donnerstag der viermalige Afrika-Cup-Gewinner Ghana und Kamerun. Ghana hatte zuvor die Demokratische Republik Kongo 2:1 besiegt. Das Finale der Kontinentalmeisterschaft wird am Sonntag angepfiffen.