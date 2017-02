(DW) - Es ist der Klassiker unter den Kuriositäten bei Sprintankünften: Radprofi Caleb Ewan (AUS/Orica) jubelte auf der zweiten Etappe der Abu-Dhabi-Tour (WorldTour) im Massensprint zu früh und musste seinen Sieg so noch abgeben.



Im letzten Moment rauschte der Deutsche Marcel Kittel (Quick-Step), der am Donnerstag noch gestürzt war, an ihm vorbei und schnappte dem kleinen Australier nach 153 km zwischen Al Maryah Island und Big Flag den Sieg weg.

Mark Cavendish (GB/Dimension Data) wurde Dritter und bleibt damit Gesamtführender.

Ben Gastauer (Ag2r/79.) und Laurent Didier (Trek/120.) stellten sich erneut in den Dienst ihrer Kapitäne und fuhren ohne Zeitverlust im Hauptfeld ins Ziel. In der Gesamtwertung haben beide 14'' Rückstand auf Cavendish.

Am Samstag steht auf der Königsetappe die Bergankunft in Jebel Hafeet an. Dann kommt es zum großen Schlagabtausch zwischen Nairo Quintana (COL/Movistar), Vincenzo Nibali (I/Astana), Alberto Contador (E/Trek) und Romain Bardet (F/Ag2r).