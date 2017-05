Durch einen 3:1 Heimerfolg über die US Mondorf gelang dem hauptstädtischen RFCUL am frühen Samstagabend ein vorentscheidender Schritt in Richtung Klassenerhalt. Für Mondorf hingegen bedeutet die Niederlage - im Hinblick auf Rang vier - wohl das Ende aller europäischen Resthoffnungen.

Dabei schienen die Gäste aus Mondorf nach einer dominant geführten ersten Hälfte und Nablis Führungstreffer aus der 38.’ zur Pause alle Trümpfe in der Hand zu haben. Auch nach dem Wechsel geriet der Erfolg der Gäste lange Zeit nie in Gefahr.

Erst als der RFCUL in der 70.’ nach einem vermeintlichen Foulspiel an Dionisio einen fragwürdigen Strafstoß zugesprochen bekam - und Jahier denselben sicher verwandelte -, kippte die Partie. Sinani drehte die Begegnung anschließend in der 76.’ nach einer feinen Einzelleistung, ehe Jahier mit seinem zweiten persönlichen Treffer in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand herstellte.