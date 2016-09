(jg) - Mit nicht weniger als 21 Fahrern reist der nationale Radsportverband FSCL kommende Woche (14.-18. September) zur Europameisterschaft in der Bretagne. Bei den Männern werden Bob Jungels (Einzelzeitfahren) sowie Laurent Didier und Alex Kirsch (beide Straßenrennen) die Luxemburger Farben rund um Plumelec vertreten.

Im Straßenrennen der Frauen heißen die beiden Vertreterinnen des Großherzogtums Chantal Hoffmann und Elise Maes. Das Einzelzeitfahren wird ohne Luxemburger Beteiligung über die Bühne gehen. Christine Majerus verzichtet komplett auf die EM.

Hinzu kommen Luxemburger Fahrer und Fahrerinnen bei den Juniorinnen, den Junioren und den Espoirs.



Plumelec als Ersatz für Nice



Erinnern wir daran, dass die Europameisterschaften eigentlich in Nice ausgetragen werden sollten - erstmals inklusive Elite-Rennen für Frauen und Männer. Doch nach dem Attentat an der "Promenade des Anglais" am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, sagte die Stadt die Ausrichtung der kontinentalen Titelkämpfe Anfang August ab.

Anschließend suchte der Europäische Radsportverband UEC nach einem Ersatz-Ausrichter und wurde in der Gemeinde Plumelec im Département Morbihan fündig. Dort wird die EM größtenteils auf dem Parcours des GP Plumelec-Morbihan ausgetragen, mit Ziel an der Côte de Cadoudal - eine 1,7 km lange und im Schnitt 6,2 Prozent steile Schlusssteigung.

Das Luxemburger Aufgebot:



Juniorinnen: Claire Faber (EZF und Rennen), Anne-Sopie Harsch (EZF und Rennen), Edie-Antonia Rees (Rennen)



Junioren: Ken Conter (Rennen), Felix Keiser (Rennen), Raphaël Kockelmann (EZF), Misch Leyder (Rennen), Tristan Parotta (Rennen), Michel Ries (EZF und Rennen), Luc Wirtgen (Rennen)

Espoirs/U23: Ivan Centrone (Rennen), Kevin Geniets (EZF und Rennen), Pit Leyder (Rennen), Jan Petelin (Rennen), Larry Valvasori (Rennen), Tom Wirtgen (EZF und Rennen), Reserve: Sandro Dostert (Rennen)

Frauen: Chantal Hoffmann (Rennen), Elise Maes (Rennen)



Männer: Bob Jungels (EZF), Laurent Didier (Rennen), Alex Kirsch (Rennen)



Der Zeitplan:

14. September:

9.30 Uhr: Einzelzeitfahren der Juniorinnen (12,7 km)

12.30 Uhr: Einzelzeitfahren der Junioren (25,4 km)

15 Uhr: Einzelzeitfahren der U23-Männer (25,4 km)

15. September:

10.30 Uhr: Einzelzeitfahren der Frauen und U23-Frauen (25,4 km)

14 Uhr: Einzelzeitfahren der Männer (45,5 km)

16. September:

10 Uhr: Straßenrennen der Juniorinnen (68,5 km)

14 Uhr: Straßenrennen der Junioren (123,3 km)

17. September:

8.45 Uhr: Straßenrennen der U23-Männer (150,7 km)

13.45 Uhr: Straßenrennen der Frauen und U23-Frauen (109,6 km)

18. September:

10.50 Uhr: Straßenrennen der Männer (232,9 km)