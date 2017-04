(dpa) - Die Schweiz will sich mit Sion für die Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 bewerben. Das Sportparlament des Schweizer Olympischen Komitees bestätigte die Kandidatur am Dienstag offiziell. Zuvor hatte im März der Exekutivrat des Komitees bereits beschlossen, das Projekt „Sion 2026 - Die Winterspiele im Herzen der Schweiz“ zu unterstützen. Mehrere westliche Kantone rund um die Stadt Sitten (Sion) haben sich zuvor für eine Bewerbung stark gemacht.

Drei erfolglose Versuche



Der Kanton Wallis bewirbt sich damit bereits zum vierten Mal für die Winterspiele. Die vergangenen drei Versuche blieben erfolglos. Die Schweizer Regierung hat bereits ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, sich an der Finanzierung von Winterspielen mit Bundesmitteln zu beteiligen. In der Vergangenheit wurden die Winterspiele 1928 und 1848 in St. Moritz ausgetragen. Die Wähler des Kantons Graubünden stimmten im Februar gegen eine Bewerbung.

Die Entscheidung über die endgültige Vergabe trifft das Internationale Olympische Komitee (IOC) 2019. Neben der Schweiz signalisierten auch das österreichische Bundesland Tirol und Schwedens Hauptstadt Stockholm Interesse an einer Bewerbung.