(müs) - Thomas Grün ist mittlerweile eine festen Größe im Team der Römerström Gladiators Trier. Der Luxemburger Basketballer hat seinen Vertrag bei dem Zweitligist um zwei weitere Jahre verlängert.



Grün wechselte im Sommer vergangenen Jahres nach Trier, sein Vertrag wäre Ende der Saison ausgelaufen. Nun bleibt der 1,96-m-große Spieler, der sowohl auf der Aufbau- als auch auf der Flügelposition zum Einsatz kommt, noch mindestens bis einschließlich 2019 bei den Gladiators. Das teilte der Verein am Donnerstag auf seiner Website mit.

Trainer Marco van den Berg will längerfristig mit dem 22-Jährigen planen, auch er hat bereits seinen Vertrag bis Ende der kommenden Saison verlängert. Grün: "Der Verein verfolgt einen langfristigen Plan und hat mir gezeigt, dass ich darin eine wichtige Rolle spiele. Das war für mich entscheidend. So nah an meiner Heimat spielen zu können, ist natürlich ein schöner Bonus."



Grün hat sich bei den Gladiators im Laufe der Saison immer weiter verbessert. Beim 59:54-Sieg gegen Köln wurde er von den Fans sogar zum Spieler des Tages gewählt.



Auch Geschäftsführer Achim Schmitz zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerung: „Thomas ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er arbeitet hart und stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft. Es freut uns, dass wir auch in Zukunft auf ihn zählen können.“ In dieser Saison erzielte Grün in 28 Partien im Schnitt 3,6 Punkte und 1,2 Assists pro Partie.



Mit den Gladiators hat der Luxemburger bereits die Play-offs sicher. Am Samstag muss das Team noch bei den Young Pikes Baunach ran, dann steht fest, auf wen es in der Viertelfinalserie treffen wird. Wenn die Gladiators gewinnen, geht es gegen Chemnitz. Wenn sie verlieren und der Tabellensiebte Rockts Erfurt gleichzeitig in Essen gewinnt, müssen sie in Crailsheim ran. Das erste Viertelfinalspiel findet in jedem Fall am 7. April auswärts statt.