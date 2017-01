(bob) - 20 Bestmarken stellten die Schwimmer am Wochenende in der Coque auf. Olympiasieger wie Sarah Sjöström und Adam Peaty hielten, was sie versprachen. An drei Wettkampftagen wurden den Zuschauern in Kirchberg einige Höhepunkte geboten.

Doch auch aus Luxemburger Sicht konnte FLNS eine positive Bilanz ziehen. Zwar holten die nationalen Schwimmer weder Medaillen noch Rekorde, doch Raphaël Stacchiotti eroberte über 200 m Lagen einen vierten Platz (2'02''79), obwohl er erst kürzlich aufgrund der Grundausbildung der Armee eine Pause hinlegen musste. "Eigentlich kann ich ganz zufrieden sein. Auf den 100 m Freistil hätte ich mir allerdings etwas mehr erhofft. Ich war einfach nicht schnell genug und es fehlte mir die Kraft. Ich habe allerdings ein gutes Gefühl, weil es eigentlich schon ganz gut läuft", beschreibt der 24-Jährige.



Laurent Carnol zeigte ebenfalls, dass weiterhin mit ihm zu rechnen ist. Der 27-Jährige benötigte auf den 100 m Brust 1'03''58 und wurde Siebter. "Das Wochenende lief besser als erhofft. Ich hatte nicht damit gerechnet, diese Zeiten zu schwimmen", sagte er am Sonntag.



Nachdem es Carnol im vergangenen Jahr nach Olympia ruhiger angehen ließ, reichen seine Planungen nun bis zu den Spielen der kleinen europäischen Staaten. Ob er im Juli auch noch bei der WM in Budapest starten wird, oder seine Karriere noch davor beendet, will er von den künftigen Resultaten abhängig machen.



Auch Julien Henx, der wie Stacchiotti in der Armee war, sprang in der Coque wieder ins Becken und qualifizierte sich für mehrere Finals. Zum ganzen großen Wurf reichte es bei ihm allerdings auch noch nicht, den Luxemburgern war der Trainingsrückstand durchaus anzusehen.



Monique Olivier erreichte zwei B-Finals. Ihr bestes Resultat erzielte sie auf den 200 m Freistil. Dort wurde die Nachwuchsschwimmerin in 2'04''72 Zwölfte.

Adam Peaty sorgte in der Coque für Begeisterung.

Foto: Fernand Konnen

Für Begeisterung sorgten jedoch eher die internationalen Hochkaräter wie Sjöström und Peaty. Die Schwedin stellte acht neue Meet-Rekorde auf, der Brite knackte über 100 m Brust die 1-Minuten-Marke in 58''94. "Ich bin froh, wieder Wettkampfpraxis zu sammeln. Am Samstag wollte ich eigentlich etwas schneller sein. Auf den 100 m Brust hatte ich mir das Ziel gesetzt, unter einer Minute zu bleiben", sagte der Olympiasieger.

Somit würde sich die FLNS als Veranstalter sicherlich freuen, wenn bei der 20. Ausgabe Sjöström, Peaty aber auch die "Iron Lady" Katinka Hosszu wieder dabei wären.

Sarah Sjöström stellte acht Bestmarken auf.

Foto: Fernand Konnen