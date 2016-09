(sid) - Der FC Bayern München hat gleich zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Champions-League drei Bestmarken aufgestellt. So war das souveräne 5:0 gegen den russischen Vizemeister FK Rostov der 13. Heimsieg in Serie für den deutschen Rekordmeister in der Königsklasse. Den bisherigen Rekord von zwölf Siegen nacheinander im eigenen Stadion hielten die Münchner bislang gemeinsam mit Manchester United (2006 bis 2008).

Darüber hinaus war es der 13. Auftaktsieg in Serie für den FC Bayern der Champions League, auch das ist eine Bestmarke. Ebenso wie das 5:0 - höher hat eine deutsche Mannschaft noch nie ihr erstes Spiel in der Champions League gewonnen. "Ich bin sehr glücklich", sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem geglückten Auftakt.