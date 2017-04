Reisdorf, Harlange-Tarchamps et Heiderscheid-Eschdorf maintiennent le rythme aux trois premières places en Série 1. Carton plein aussi pour les trois leaders de la Série 2, le CeBra, Koerich-Septfontaires et le Tricolore Gasperich, et sans encaisser, s'il vous plaît.

Par Daniel Pechon

Série 1: Beckerich fait suer Harlange-Tarchamps

Sur identique à celui du match aller (4-0), Reisdorf a aisément écarté Folschette, avec deux penalties au passage. Les quatre buts ont été marqués avant l'heure de jeu, par Nelson Lima, Pedro Fonseca, André Tavares et Miguel Pereira.

A l'inverse, le tableau-marquoir était toujours vierge à la 60e minute à Harlange-Tarchamps, qui a eu la tâche plus ardue contre Beckerich. Après l'ouverture du score signée Lucien Nicolas, et l'égalisation par Vitor Castro, Diogo Pina a soulagé les Green Boys en inscrivant le but de la victoire à la 82e minute sur un coup-franc chanceux (2-1).

Perlé n'aura mené que l'espace de... trois minutes face à Wilwerwiltz. Dave Packbier a égalisé pour les Nordistes à la 28e minute, avant que Christian Schmitz ne donne l'avance au Kiischpelt, et que Gérôme Evrard ne la creuse en faisant 1-3. Perlé aura inscrit le premier et aussi le dernier but de la rencontre, en ramenant le score à 2-3 dans le temps additionnel. Wilwerwiltz a remporté trois de ses quatre succès lors de ses cinq dernières sorties.

Profitant de la double défaite de Beckerich et de Perlé, Heiderscheid-Eschdorf s'isole à la troisième place après avoir remporté son premier match à domicile depuis le 2 octobre. Après un but de chaque côté, de Daniel Vieira pour Heiderscheid-Eschdorf, et de Fulvio Pomponio pour Grevels, le Racing a fait la différence dans la dernière demi-heure avec les réalisations d'Andre Carocha, de Daniel Vieira et un autobut (4-1).

Enfin, pour Rambrouch, invaincu depuis quatre matches, David Bill et Sam Mores, ont inscrit les deux buts de l'US avant la demi-heure face à Bourscheid (2-0).

Série 2: le réveil de Christnach-Waldbillig

Carton plein pour les trois premiers, et sans encaisser le moindre but de surcroît. Avec un festival de Koerich-Septfontaines, qui a empilé neuf buts de la 9e à la 79e minute, une série entamée avec un hat-trick de Chris Patiny, avant de rester muet ensuite, face à Clemency (9-0).

Après avoir bénéficié d'un autobut après neuf minutes, le CeBra ne s'est rassuré qu'en seconde période à Dalheim, avec des buts de Clayton Silva, Thomas Debuire et Diogo da Silva (0-4).

Alors que, pourtant, Jordan Guiougou avait ouvert la marque après onze minutes à Schengen, le Tricolore, accroché par cette équipe lors du match aller, a dû cravacher et patienter jusqu'à la 80e minute pour se rassurer, grâce au but de Setoca Brandon.

C'est en seconde période que Christnach-Waldbillig s'est envolé face à Noertzange. Après le but de Pierre Fastre (15e), Ken Schmitz, 16 ans, a réalisé un festival, inscrivant quatre buts pour l'Olympia (5-0). Christnach-Waldbillig totalise à présent neuf unités, toutes glanées à domicile.

Enfin, Lasauvage avait fait le boulot en menant 4-0 après 40 minutes face à la lanterne rouge, Kopstal, suite à des buts d'André Rebelo, Paulo Machado, Alex Ribeiro et Samuel Ribeiro. La seconde période fut tout autre, avec les visiteurs qui ont sauvé l'honneur par Silvinho Lima. Mais, finalement, Paulo Sousa a été le cinquième buteur différent de la Minière pour fixer les chiffres à 5-1.

Réactions

Yves Peter (Beckerich): «Cela doit être Noël et Pâques en même temps!»

Jean-Paul Ries (Minière Lasauvage): «Comportement, discipline, entraînements physiques: beaucoup de choses ont été mises au point au sein de l'équipe pour qu'elle puisse réaliser un meilleur second tour.» Minière Lasauvage - Kopstal 5-1

Gilles Dahmen (Christnach-Waldbillig): «C'est une victoire incontestable de notre part, même si Noertzange a eu plus de possession de balle. Nous avons eu cependant les occasions les plus nettes. Après le 2-0 marqué dès la reprise, on a défendu, mais Noertzange n'a pas été dangereux. On était déjà proche de prendre des points dans les matches précédents. L'équipe est très jeune et l'expérience, le rythme, et la réussite nous manquaient. Cette fois, on a tenu jusqu'à la fin.» Christnach-Waldbillig - Noertzange 5-0

Yves Peter (Beckerich): «Je ne sais pas, mais cela doit être Noël et Pâques en même temps! En ce moment, on fait sans cesse des cadeaux à nos adversaires. On a fait douter Harlange-Tarchamps, et je dirais même que nous avons été meilleurs avant la pause, avec quatre ou cinq occasions que l'on manque ou que leur gardien stoppe. Sur le 2-1, notre gardien se troue complètement. Quant à l'arbitrage, on n'en parlera pas. L'entraîneur d'Harlange-Tarchamps et moi-même n'avions jamais vu ça.» Harlange-Tarchamps - Beckerich 2-1

Patrick Koecher (Rambrouch): «C'est mon adjoint, Sam Mores, qui a dirigé la rencontre avec succès. C'est notre premier match sans encaisser! Avec, à la clé, une victoire méritée. Nous n'avons rien à perdre pour le reste de la saison. Notre objectif est de gagner plus de points qu'au premier tour et d'ennuyer les équipes de tête.» Rambrouch - Bourscheid 2-0

Christian Melchior (Harlange-Tarchamps): «On a vécu un match de faible niveau, qui ne méritait pas de vainqueur au final. Nous n'avons pas su tuer le match quand nous avons mené 1-0. L'équipe avait trop confiance en elle après avoir aligné deux victoires trop faciles. Mais cela n'ira pas tout seul, loin de là.» Harlange-Tarchamps - Beckerich 2-1

Tiago Salgado (CeBra): «C'est une victoire acquise sur un terrain étroit et difficile, face à une équipe agressive. Je soulignerai les deux superbes arrêts de Neslon dos Santos, qui nous ont bien aidés. Mais, sinon, c'est un match que nous avons dominé de bout en bout.» Dalheim - CeBra 0-4