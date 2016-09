(jag) - Außenminister Jean Asselborn habe wohl aus der "Panz geschwat", aus dem Bauch heraus also, als er meinte, Ungarn müsste wegen seinem umstrittenen politischen Kurs eigentlich die EU verlassen. Dies sagte Premierminister Xavier Bettel im RTL-Morgeninterview. Jean Asselborn habe selbst eingesehen, dass seine Worte nicht gerade gewählt waren und damit wäre die Sache auch für ihn als Regierungschef vom Tisch.



Auf die Frage, ob es sich nicht um eine Retourkutsche für Bettels Vorschlag in Sachen Nahostgespräche handele, meinte Bettel, als Premier sei er für alle Fragen zuständig. Dies gelte auch für außenpolitische Themen. Er habe diesen Vorschlag für Verhandlungen in Luxemburg aber nicht aktiv unterbreitet. Es habe sich vielmehr um eine Alternative gehandelt, falls die Initiativen andere Staaten scheitern sollten. Die ganze Israel Reise habe er auch als Medien-und Kommunikationsminister unternommen, für Start-Ups dürfe sich schließlich auch ein Minister dieses Fachs interessieren.



Was die politische Rentrée betrifft so steht demnächst wohl ein Ministerwechsel an. Arbeitsminister Nicolas Schmit soll zum europäischen Rechnungshof wechseln, für ihn soll die junge Ostabgeordnete Tess Burton auf Krautmarkt nachrücken. Dies sei kein Drama, so Bettel, solche Wechsel seien natürliche Vorgänge.

Was die Verhandlungen mit den Kirchenfabriken betrifft, so sprach Bettel von einem positiven Abschluss, auch für die Kirchenfabriken. Das Dokument, das jetzt vorliege, sei günstiger als das, was das Bistum unterschrieben habe.

"Wir haben viel Kritik gehört, aber wenig Alternativen", so Bettel abschließend.