+++ Im Parlament stimmen die Abgeordneten über das Gesetzesprojekt zur Immigration und zum Centre de rétention ab. Das Gesetz enthält einen Punkt, für den Luxemburg international kritisiert wurde. Kinder und Jugendliche – ob mit oder ohne Familie – sollen künftig sieben Tage bis zu ihrer Abschiebung festgehalten werden. Bisher waren es maximal 72 Stunden. Das Außenministerium argumentiert mit praktischen Schwierigkeiten, die Ausreise binnen kurzer Zeit zu organisieren.

+++ Gegen Ende ihrer Amtszeit stellt Ombudsfrau Lydie Err zwei Berichte vor. Es geht zum einen um Disziplinarmaßnahmen gegen Strafgefangene, zum anderen um die erzwungene Einweisung von Menschen mit psychischen Leiden in die Psychiatrie.

+++ Gesundheitsministerin Lydia Mutsch informiert die Öffentlichkeit darüber, wie sich die Situation beim Drogenmissbrauch entwickelt hat. Das Gesundheitsministerium kämpft schon seit langem gegen Suchtverhalten und bietet Betroffenen Hilfe an. Ganz neu ist die heroingestützte Behandlung Tadiam für Schwerstabhängige, die demnächst an Abhängige ausgegeben wird.

+++ Junge Leute in Ausbildung sollen bessere Chancen in der beruflichen Bildung bekommen. Am Mittwoch erklärt Minister Claude Meisch, wie der Bildungserfolg gesteigert werden soll.

+++ In den USA wird der Ausgang der Gerichtsfehde gegen das Einreiseverbot von Präsident Trump mit Spannung erwartet. Gegen Mitternacht findet die Anhörung vor dem Berufungsgericht in San Francisco statt.

+++ Das britische Unterhaus beschließt ein Gesetz zum EU-Austritt. Bei der Beratung geht es um den konkreten Wortlaut des EU-Austrittsgesetzes. Nach der Abstimmung wird der Gesetzesentwurf dem Oberhaus vorgelegt. Das Gesetz soll bis zum 7. März beide Kammern des Parlaments passiert haben.

+++ Die EU-Kommission veröffentlicht ihren neunten Bericht zum Stand der Flüchtlingsverteilung in Europa. Die Zahlen werden auch zwischen den Berichten regelmäßig online veröffentlicht.