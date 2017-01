+++ Die juristische Kommission der Chamber befasst sich mit einem Gesetzesprojekt zur luxemburger Nationalität. Dabei geht es um die Überschreibung von Vor- und Familiennamen bei der Einbürgerung. Zudem berät der Ausschuss auch über einen Text, der freiwilligen Soldaten den Zugang zur luxemburger Nationalität vereinfachen soll. Der Petitionsausschuss und die Umweltkommission beraten gemeinsam über eine Unterschriftenaktion: Petition 273 fordert ein Fischereiverbot im Stausee von Esch/Sauer.

+++ Premierminister Xavier Bettel vertritt Luxemburg beim "World Economic Forum" in Davos. Er nimmt dort an mehreren Rundtischgesprächen teil und wird unter anderem ein Mittagessen mit jungen Managern und Unternehmenschefs leiten. Dabei wird es um die Herausforderungen der Digitalisierung für Betriebe gehen.

+++ Erbgroßherzog Guillaume besichtigt die Backofenfabrik Hein in Strassen. Hein ist einer der weltweit führenden Hersteller von Hightech-Backofen. Sehen Sie hier ein kurzes Video über den 1882 gegründeten Betrieb.



+++ Im Nachhaltigkeitsministerium wird die Kampagne "Besser Loft a manner Kaméidi - Fir äer Liew2ensqualitéit" vorgestellt.

+++ Im Kooperationsministerium werden sieben Rahmenverträge im Bereich der Entwicklungshilfe unterzeichnet.

+++ Das EU-Parlament debattiert mit Juncker und Tusk die Ergebnisse des EU-Gipfels und die Herausforderungen für 2017. Die Abgeordneten werden mit dem Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und dem Ratspräsident Donald Tusk die politischen Herausforderungen 2017 debattieren. Dabei soll es um Sicherheits- und Migrationsfragen, Investitionen, die Brexit-Verhandlungen und die Beziehungen mit Russland, zur Ukraine und mit Zypern gehen.

+++ Barack Obama hält eine letzte Pressekonferenz als US-Präsident. Damit verabschiedet er sich zwei Tage vor der Amtsübergabe von der Öffentlichkeit. Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt.

+++ Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck zieht in seiner Abschiedsrede eine Bilanz seiner Amtszeit.



+++ Ein norwegisches Gericht setzt die Verhandlung über die Berufung gegen ein Urteil zugunsten des Massenmörders Anders Behring Breivik fort. Ein Urteil wird erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Breivik hatte wegen seiner Haftbedingungen gegen den Staat geklagt und teilweise Recht bekommen.

+++ Die Verfassungsreform für ein Präsidialsystem in der Türkei geht in eine entscheidende Runde im Parlament. Die Abgeordneten stimmen in zweiter Lesung über jeden der 18 Artikel und dann über das Gesamtpaket ab. Die AKP will den Prozess voraussichtlich am kommenden Samstag abschließen.

+++ Die Amtszeit von Gambias Langzeitpräsident Yahya Jammeh, der den Wahlsieg des Oppositionskandidaten Adama Barrow nicht anerkennen will und sich an die Macht klammert, endet am Mittwoch offiziell. Barrow will sich schon am nächsten Tag als neuer Präsident vereidigen lassen.

+++ Der chinesische Staatschef Xi Jinping wird bei den Vereinten Nationen in Genf erwartet.

+++ Der russische Außenminister Sergej Lawrow trifft seinen österreichischen Kollegen Sebastian Kurz in Moskau. Österreich hat in diesem Jahr den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

+++ Die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die Klimabehörde NOAA präsentieren Temperatur- und Klimadaten für 2016.