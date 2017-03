+++ Die parlamentarische Landwirtschafts- und Konsumentenschutzkommission versammelt sich mit einer gut gefüllten Tagesordnung am Nachmittag: Zum einen befasst sie sich mit der Orientierungsdebatte über den 2016er Bericht des Ombudsman, andererseits analysiert sie die Anregungen im Bereich der Landwirtschaft, die der Wirtschaftsfachmann Jeremy Rifkin in seiner Studie "The third industrial revolution strategy" gemacht hatte ...