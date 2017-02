+++ Das Flüchtlingsheim Centre Héliar in Weilerbach wird ausgebaut und modernisiert. Am Freitag werden Container für die Flüchtlinge aufgebaut, anschließend können die Renovierungsarbeiten beginnen. Vor einem Jahr kam Kritik am Zustand des Centre Héliar auf. Zudem machten Nachrichten über angebliche Spannungen zwischen den dort untergebrachten Flüchtlingen die Runde.

+++ Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal stellt seine Jahresbilanz 2016 vor ...